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        Kayseri'de 3 gaspçı 85 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı

        KAYSERİ'de bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek parasını gasbeden 3 şüpheli, 85 saatlik kamera kaydı incelenmesi sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 21:55 Güncelleme: 10.11.2024 - 22:00
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        Kayseri'de 3 gaspçı 85 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı
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        KAYSERİ'de bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek parasını gasbeden 3 şüpheli, 85 saatlik kamera kaydı incelenmesi sonucu yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek parasını gasbeden 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 85 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi sonucu şüphelilerin A.B.A. (21), B.A. (23) ve E.E. (26) olduğu tespit edildi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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