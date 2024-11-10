Seyir halindeki otomobilde kalp krizi geçiren sürücü öldü

Kaza, saat 16.00 sıralarında İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ömer Hızal idaresindeki 38 ACH 909 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlisinin yaptığı inceleme sonucunda Hızal'ın seyir halindeyken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği belirlendi.

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