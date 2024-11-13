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        Akaryakıt istasyonunda TIR'ın patlayan lastiği alev aldı; o anlar kamerada

        KAYSERİ-Niğde kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna giren patates yüklü TIR'ın dorsesinin lastiği patladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:30
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        Akaryakıt istasyonunda TIR'ın patlayan lastiği alev aldı; o anlar kamerada
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        KAYSERİ-Niğde kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna giren patates yüklü TIR'ın dorsesinin lastiği patladı. Alev alan lastiği gören istasyondaki pompacı, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, önceki gün Kayseri-Niğde yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Seyir halindeki patates yüklü TIR'ın dorsesindeki lastik patladı. Bunun üzerine TIR şoförü aracıyla akaryakıt istasyonuna girdiği sırada lastik alev aldı. Lastiğin yandığını gören istasyondaki pompacı Yasin Atasever, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Atasever bir süre sonra yangını söndürdü. O anları ise bir vatandaş, cep telefonu kamerası ile kaydetti.

        ‘2 TANE YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİM’

        Olayı anlatan Atasever, "Akaryakıt istasyonumuza mola için giren TIR'ın lastiği yüksek bir sesle patladı. Aracın lastiğinin patlayıp alev aldığını gördüm. 2 tane yangın tüpü alarak müdahale ettim. Vatandaşlık görevimiz sonuçta. Oda bir can taşıyor. Ben de onun için arkadaşa yardımcı oldum. Aracını söndürdük" dedi.

        Diğer yandan pompacının müdahalesiyle, dorsedeki patatesler yanmaktan kurtuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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