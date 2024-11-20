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        Nefes borusuna şeker kaçan kişiyi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı

        KAYSERİ'de nefes borusuna şeker kaçan kişiyi, Büyükşehir Belediyesi vale personeli Emre Aysel tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:30 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:35
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        Nefes borusuna şeker kaçan kişiyi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı
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        KAYSERİ'de nefes borusuna şeker kaçan kişiyi, Büyükşehir Belediyesi vale personeli Emre Aysel tarafından 'Heimlich manevrası’ ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile yürüyen ve ismi öğrenilemeyen genç, bir anda fenalaştı. Nefes borusuna şeker kaçtığı öğrenilen kişiyi, bölgede vale hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi personeli Emre Aysel fark ederek yardıma koştu. Emre Aysel, 'Heimlich manevrası' uygulayarak, şekerin çıkmasını sağladı. Genç, hayatını kurtaran Aysel’e sarılarak teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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