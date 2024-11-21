KAYSERİ'de Ahmet Altay (73), tarihi Kapalı Çarşı'daki 7 metrekarelik dükkanda 59 yıldır terzilik yapıyor. Altay, "59 yıldır iğne ipliği bırakmadım. Temiz bir zanaat olduğu için komşumdan da etkilendim ve onun yanında yetiştim" dedi.

Kayseri'de yaşayan Ahmet Altay, ortaokulu bitirdikten sonra komşusunun yönlendirmesiyle tarihi Kapalı Çarşı'da terzilik yapmaya başladı. Bir süre çıraklık yapan Altay, daha sonra aynı çarşıda kendi dükkanını açarak mesleğini sürdürdü. Evli, 4 çocuk babası Altay, 7 metrekarelik dükkanda 59 yıldır terzilik yapıyor. İş yerinde yıllardır çırağı olmadan tek başına çalışan Altay, ömrünün çoğunu bu dükkanda geçirdi. İşini severek yaptığını belirten Altay, "Ortaokul yıllarımda komşumuz 'gel sana işi öğreteyim' dedi ve 59 yıldır iğne ipliği bırakmadım. Temiz bir zanaat olduğu için komşumdan da etkilendim ve onun yanında yetiştim. Mesleğimiz zor değil, güzel ve iyidir. İşini seversen ve kafan da çalışırsa hiçbir işte zorluk olmaz" dedi.