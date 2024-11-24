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        Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı (2)

        YOLLARTRAFİĞE KAPANDIKayseri'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı, bazı yollar trafiğe kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:50
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        Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı (2)
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        YOLLARTRAFİĞE KAPANDI

        Kayseri'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı, bazı yollar trafiğe kapandı. Kayseri-Ankara kara yolu, 14'üncü kilometredeki Kalkancık mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe geçici olarak kapatıldı. Kayseri-Malatya, Kayseri-Gürün ve Kayseri-Göksun kara yolları da yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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