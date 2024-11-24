Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı (2)

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı, bazı yollar trafiğe kapandı. Kayseri-Ankara kara yolu, 14'üncü kilometredeki Kalkancık mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe geçici olarak kapatıldı. Kayseri-Malatya, Kayseri-Gürün ve Kayseri-Göksun kara yolları da yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapandı.

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