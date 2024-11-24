Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı; 2 elti öldü, 5 kişi yaralandı
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, eltiler Fatma (17) ve Beyza Aktürk (21) yaşamını yitirdi, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, eltiler Fatma (17) ve Beyza Aktürk (21) yaşamını yitirdi, 1’i bebek 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Yeşilova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Aktürk (24) yönetimindeki 51 ADY 012 plakalı otomobil, Turgay Koyutürk (38) yönetimindeki 06 DK 3043 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Beyza Aktürk ve Fatma Aktürk yaşamını yitirirken, 1 yaşındaki Alparslan Aktürk, otomobil sürücüsü Ahmet, ağabeyi Osman Aktürk (28), minibüs sürücüsü Turgay Koyutürk ve Ali Şeker (58) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan elti oldukları öğrenilen Fatma ile Beyza'nın Osman ve Ahmet kardeşler ile evli oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.