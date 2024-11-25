Kayseri'de servis midibüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı: 17 yaralı

KAYSERİ'de, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'den Trabzon'a gitmekte olan Selahattin F. yönetimindeki 38 YILTUR 014 plakalı Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, işçilerin taşındığı Ziya D. yönetimindeki 38 P 2034 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 17 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.