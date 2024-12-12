Yolcu uçağında 'uçağınızı bombalayacağız' diyen sanık: Mizah amaçlı yaptım

KAYSERİ-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında 'Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız' dedikten sonra yolcular arasında paniğe neden olup, hakkında 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan Gediz Solgançok (39), davanın ilk duruşmasında, "Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra da beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler" dedi.

Olay, geçen yıl 15 Haziran'da Kocasinan ilçesindeki Kayseri Erkilet Havalimanı'nda meydana geldi. Türk Hava Yolları'na ait Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak, 03.45'te havalanmak için yolcu kabulüne başladı. İddiaya göre, yolculardan Gediz Solgançok, uçağa bindiği sırada kabin amirine, 'Beni upgrade (Yolcunun biletini almış olduğu sınıftan bir üst sınıfa geçirilmesi) yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız' dedi. Bu sözleri duyan bazı yolcular terör eylemi paniği yaşadı. Bazı yolcular arasında da arbede çıktı. Yolculardan bazıları uçaktan inmek isteyince pilot, durumu kolluk güçlerine bildirdi. Gediz Solgançok gözaltına alınırken, uçak 54 dakika geç havalandı. Solgançok, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Solgançok hakkında 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. DAVA BAŞLADI Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Gediz Solgançok ile avukatı İstanbul'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Suçsuz olduğunu söyleyen sanık Gediz Solgançok, "Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra da beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler. Uçaktan inene kadar herhangi bir kavga ya da ses yükselmesi ile beraber tartışma falan olmadı. Bu durumun suç olduğunu bilsem, kesinlikle böyle bir şey söylemezdim. Defalarca özür diledim. Pişmanım, kasten yapmadım. Şaka ve mizah amaçlı yaptım. Beraatimi istiyorum" dedi.