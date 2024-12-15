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        Kayseri'de otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

        KAYSERİ'de otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 19:44 Güncelleme: 15.12.2024 - 19:50
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        Kayseri'de otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
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        KAYSERİ'de otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde meydana geldi. E.U. idaresindeki 23 AAS 394 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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