Kayseri'de otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde meydana geldi. E.U. idaresindeki 23 AAS 394 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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