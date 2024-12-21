Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırlıyor.

        Kayak sezon açıldıktan sonra 4 haftayı geride bırakan Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Kayak yapmaya gelen Orkun Kılıç, "12 yıldır Kayseri'deyim. Kayağa 5 yıldır çıkıyorum. Ortam gayet güzel. Bugün hava çok güzel. Yoğunluk iyi. Herkesi bekleriz" dedi. Taylandlı turist Porrawısa Mujarın (42), "Taylandlıyım ama Singapur'da yaşıyorum. İlk olarak Kapadokya'ya sonra Erciyes'e geldik. Çok beğendik. İnsanlar çok nazik ve kibar. Birçok insan var" diye konuştu.

        'PİSTLER GÜZEL'

        Adana'dan arkadaşlarıyla kayak yapmaya gelen Azra Uzun, "2 gündür buradayım. Adana'dan geldik. Kaymak için tatile geldik. Erciyes, genel olarak çok güzel. Sezon itibarıyla bazı yerler kapalı olduğu için çok kalabalık" dedi. Erciyes'i güzel bulduğunu belirten Hande Özbilge de "Adana'dan geliyorum. 2 gündür buradayız. Yarın döneceğiz. Şu an çok kalabalık. Hava güzel. Bağlantılar kapalı ama pistler güzel" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı

        Benzer Haberler

        Kayserispor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'ı ağırlayacak
        Kayserispor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'ı ağırlayacak
        Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 13 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 13 şüpheli yakalandı
        Erciyes'te yılbaşı tatili "dolu" geçecek
        Erciyes'te yılbaşı tatili "dolu" geçecek
        Devlet hibesiyle 20 koyunla başladığı besicilikte hayvan sayısını 400'e çık...
        Devlet hibesiyle 20 koyunla başladığı besicilikte hayvan sayısını 400'e çık...
        Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
        Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
        Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapisle aranan FETÖ'cü yakalandı
        Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapisle aranan FETÖ'cü yakalandı