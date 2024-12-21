Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırlıyor.

Kayak sezon açıldıktan sonra 4 haftayı geride bırakan Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Kayak yapmaya gelen Orkun Kılıç, "12 yıldır Kayseri'deyim. Kayağa 5 yıldır çıkıyorum. Ortam gayet güzel. Bugün hava çok güzel. Yoğunluk iyi. Herkesi bekleriz" dedi. Taylandlı turist Porrawısa Mujarın (42), "Taylandlıyım ama Singapur'da yaşıyorum. İlk olarak Kapadokya'ya sonra Erciyes'e geldik. Çok beğendik. İnsanlar çok nazik ve kibar. Birçok insan var" diye konuştu.