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        Galatasaray kafilesi Kayseri'de coşkuyla karşılandı

        Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 18:13 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:16
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        Galatasaray kafilesi Kayseri'de coşkuyla karşılandı
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        Süper Lig'in 17’nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

        Süper Lig ekibi Galatasaray, yarın konuk olacağı Kayserispor maçı için havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı çok sayıda taraftar, takımlarını konaklayacakları otel önünde karşıladı. Taraftarlar, otobüsten inen sarı-kırmızılı futbolculara tezahüratlarda bulunarak, meşaleler yaktı. Takımın konaklayacağı otelden çıkan gelin ile damat da araçlarına binecekleri sırada taraftarların tezahüratları ile karşılaştı. Damat, sarı- kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Kayserispor ve Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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