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        Kayserispor – Galatasaray maçında evlilik teklifi

        – KAYSERİSPOR'un Galatasaray'ı konuk ettiği maçın 38'inci dakikasında Mehmetcan Armut (24), açtırdığı pankartla Merve Çap'a (24) evlilik teklif etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 17:54 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:00
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        Kayserispor – Galatasaray maçında evlilik teklifi
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        – KAYSERİSPOR’un Galatasaray’ı konuk ettiği maçın 38’inci dakikasında Mehmetcan Armut (24), açtırdığı pankartla Merve Çap’a (24) evlilik teklif etti.

        Kayserispor sezonun 17’nci haftasında evinde Galatasaray’ı konuk etti. Müsabakanın 38’inci dakikasında Mehmetcan Armut, maçı beraber izlediği Merve Çap’a evlilik teklif etti. Teklif sonrası ‘evet’ cevabı tribündeki diğer taraftarlar tarafından alkış aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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