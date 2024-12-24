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        Parktaki cinayetin sanığı: Darbederken kayıt altına aldığı videoyu silmesini istedim

        KAYSERİ'de parkta tartıştığı Şaban Sarıbalık'ı (16) pompalı tüfekle vurarak öldüren Serhat A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:45
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        Parktaki cinayetin sanığı: Darbederken kayıt altına aldığı videoyu silmesini istedim
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        KAYSERİ'de parkta tartıştığı Şaban Sarıbalık'ı (16) pompalı tüfekle vurarak öldüren Serhat A. (20), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Beni darbederken kayıt altına aldığı videoyu silmesi için telefonla Şaban'ı aradım. Videoyu silmesini istedim. O da bana 'Yüz yüze gelince silerim' dedi. Tüfekle yere doğru ateş ettim, bacağından yaralandığını düşünmüştüm" dedi.

        Olay, 6 Mart'ta saat 18.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Şaban Sarıbalık ile Serhat A. konuşmak için parkta buluştu. Tarafların tartışması kavgaya dönüşürken, Serhat A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti. Sarıbalık, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Serhat A. ile bu sırada yanında olan Hasan K. (20) gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Serhat A. ile Hasan A. hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

        DAVA BAŞLADI

        Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında 2 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Serhat A. pişman olduğunu söyleyerek, "Olaydan 1 hafta önce beni darbederken kayıt altına aldığı videoyu silmesi için telefonla Şaban'ı aradım. Videoyu silmesini istedim. O da bana 'Yüz yüze gelince silerim' dedi. Ben de bu yüzden bu konuyla alakalı bir şikayette bulunmadım. Hasan'ı da korktuğum ve tek başıma gitmek istemediğim için aradım. Tüfekle yere doğru ateş ettim. Bacağından yaralandığını düşünmüştüm. Böyle olsun istemedim. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

        Bir diğer sanık Hasan K. ise, "Suçsuzum. Olaya dahil değilim. Sadece niyetim Serhat'a engel olmaktı" dedi.

        Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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