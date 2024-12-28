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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

        KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 01:21 Güncelleme: 28.12.2024 - 01:25
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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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        KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Sivas Caddesindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, 1 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Polis, olaya karıştığı belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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