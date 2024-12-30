Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü, anne ve 2 çocuğu tedavi altında

KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bünyamin (11) ile kardeşi Nurullah Polat (14) hayatını kaybetti, anne ve diğer 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Alınteri Caddesi’ndeki müstakil evde meydana geldi. N.P. ve çocuklarından haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen anne N.P. ve 4 çocuğu, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan aile bireylerinden Bünyamin ve Nurullah Polat kurtarılamadı.