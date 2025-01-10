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        Kayseri'de sahte diş hekimi gözaltına alındı

        KAYSERİ'de, diploma ve belgesi olmadığı halde diş muayenehanesi açan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:00
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        Kayseri'de sahte diş hekimi gözaltına alındı
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        KAYSERİ'de, diploma ve belgesi olmadığı halde diş muayenehanesi açan T.P., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde T.P.'nin izinsiz diş çekimi ve tedavisi yaptığı bilgisi aldı. Diploma veya belgesi olmadan izinsiz olarak muayenehane açtığı tespit edilen T.P., yapılan operasyonla yakalandı. Muayenehanede yapılan aramada diş protez tamir ve imalatı amacıyla kullanılan 42 muhtelif malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan T.P.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürerken, kaçak muayenehane ise Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından mühürlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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