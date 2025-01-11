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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: Kayseri'nin 21 evladına yakışık olmayan muamelelerde bulunulmuştur

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, geçen ay Galatasaray ile oynanan karşılaşma sonrası 21 Kayserispor taraftarının gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Şehrin 21 evladına yakışık olmayan muamelelerde bulunulmuştur.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:26 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:30
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: Kayseri'nin 21 evladına yakışık olmayan muamelelerde bulunulmuştur
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, geçen ay Galatasaray ile oynanan karşılaşma sonrası 21 Kayserispor taraftarının gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Şehrin 21 evladına yakışık olmayan muamelelerde bulunulmuştur. 21 kişi de bizim dava arkadaşımızdır. Bunların ailelerinin yanında bu şekilde alınmaları hoş olmamıştır. Dolayısıyla burada yargı camiasını bu meseleyle alakalı temsil edenler ve karar verenler doğru bir iş yapmamıştır" dedi.

        Süper Lig ekibi Kayserispor'un evinde Samsunspor'a 1-0'lık sonuçla yenildiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, geçen ayın 22'sinde oynanan Galatasaray maçı sonrası 21 taraftarın gözaltına alınıp serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Özdemir, "Geride bıraktığımız haftalarda Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden birini misafir ettik. Taraftarlar arasında zaman zaman bazı şeyler oluyor. Ama bana sorarsanız çok da Kayseri'nin huzurunu bozacak, maçın huzurunu bozacak ya da Türkiye'de bu anlamda bir gerginlik yansıtacak bir durum olmamasına rağmen ne yazık ki devam eden süreçte şehrin 21 evladına yakışık olmayan muamelelerde bulunulmuştur. 21 kişi de bizim dava arkadaşımızdır. Bunların ailelerinin yanında bu şekilde alınmaları hoş olmamıştır. Dolayısıyla burada yargı camiasını bu meseleyle alakalı temsil edenler ve karar verenler doğru bir iş yapmamıştır. Anayasanın kendilerine tanımış olduğu hakkı doğru kullanmamıştır. Kayseri bir huzur şehridir. Huzuruyla, birliğiyle, beraberliğiyle Türkiye'ye örnek olan bir şehirdir" diye konuştu.

        ‘HEPSİ BU ŞEHRİN VATAN EVLADIDIR’

        Özdemir, şöyle konuştu:

        "Geride bıraktığımız son 1 yıl, Kayseri'den başlamak üzere Türkiye'nin huzurunu etkileyecek bazı olaylar cereyan etti. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne yönelik gerçekleştirilen saldırı ve akabinde Suriyeli misafirlerimizi hedef alan girişimler neyse emin olun bana göre bu da şehrin huzurunu bozma girişimlerinden bir tanesidir. Bu doğru bir davranış olmamıştır. Evet yargının kendine yönelik sorumlulukları vardır. Ama biz de bu şehrin milletvekilleriyiz ve yasamayla alakalı sorumluluğumuz vardır. Şehrimizdeki her bir hemşerimizi temsil etme sorumluğumuz vardır. Bizler onların hakkını ve hukukunu savunma konusunda sonuna kadar üzerimize ne düşüyorsa bunu yapacağız. Şehrimizin dışarıdan gelip huzurunun bozulmasına müsaade edemeyiz. Gece haklarında işlem yapılan 21 kişinin hepsi ana kuzusudur. Hepsi bu şehrin evladıdır. Bu şehrin huzuruyla kimse bir kez daha buna benzer yöntemlerle sakın ola oynamaya kalkmasın” ifadelerini kullandı.

        'KAPALI KALE PROTESTO ETTİ'

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, “Bir dakika içerisinde gol yedik. Kapalı Kale taraftar grubu protesto etti, ilk 5 dakika tribüne girmedi. Protestonun nedeni 21 kardeşimizin gece yarısını evinden alınması. Bana göre haklı bir protesto. Bir ara futbolcular da şaşırdı. Sonrasında Allah var iyi de oynadılar. Mücadele ettiler ama olmadı. Nasip olmayabilir. Basketbolda bir tabir var, ‘son topa kadar devam’ diye. Futbolda da ‘son düdüğe kadar devam’ diyoruz. Kayserispor için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ama bu zihniyete müsaade edenler gerçekten bu şehre yazık ediyorlar. Etmemelerini tavsiye ediyorum. Yüzlerine söyledim. Şimdi burada da söylüyorum” dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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