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        51 milyon TL'lik işlem hacimli 'yasa dışı bahis' operasyonunda 9 kişi yakalandı

        KAYSERİ'de 'bahis ve şans oyunları' düzenleyerek, banka hesaplarında 51 milyon 570 bin 536 TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edilen 9 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 22:03 Güncelleme: 29.01.2025 - 22:05
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        51 milyon TL'lik işlem hacimli 'yasa dışı bahis' operasyonunda 9 kişi yakalandı
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        KAYSERİ'de 'bahis ve şans oyunları' düzenleyerek, banka hesaplarında 51 milyon 570 bin 536 TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edilen 9 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında kentte faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda A.T. (19), N.A. (22), H.K.Ç. (22), M.A.E. (22), M.S. (23), H.A. (21), Y.D. (20), A.Ç. (23) ve E.M. (19) yakalandı. Yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 15 sim kart, hard disk, flash bellek ve 17 bin 400 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede 51 milyon 570 bin 536 TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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