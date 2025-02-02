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        Kayseri'de 3 yıldır aranan firari yakalandı

        KAYSERİ'de, 'Kasten öldürme' suçundan 3 yıldır aranan firari B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 22:49 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:50
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        Kayseri'de 3 yıldır aranan firari yakalandı
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        KAYSERİ'de, 'Kasten öldürme' suçundan 3 yıldır aranan firari B.K. (40), polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 'Kasten öldürme' suçundan 3 yıldır aranan B.K.'nın yakalanmasına yönelik başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari B.K., yakalandı. Gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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