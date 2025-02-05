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        Kayseri kar yağışı

        KAYSERİ'dekar yağışı etkili oldu, kent merkezi ile yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:30
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        Kayseri kar yağışı
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        KAYSERİ'dekar yağışı etkili oldu, kent merkezi ile yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri, şehir içi yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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