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        Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru için tören

        KAYSERİ'de, uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru İbrahim Birol (41) için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:10
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        Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru için tören
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        KAYSERİ’de, uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru İbrahim Birol (41) için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Birol, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Birol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası şehit polis memuru İbrahim Birol için Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Gökmen Çiçek, Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile şehit polisin eşi Evrim, çocukları İrem (14) ve Can Birol (6) ile yakınları ve meslektaşları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İbrahim Birol'un özgeçmişi okundu.

        Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Kahramanımızı cennete uğurluyoruz. Görev başında, gençlerimiz zehirlenmesin, alçaklar tarafından tuzaklara düşürülmesin diye mücadele eden ve görevi başında şehit olan kahramanımızla Allah bizi cennetinde kavuştursun. İbrahim şehidimiz Kayseri'de uyuşturucu ile mücadelede operasyondan operasyona koştu. İstedi ki hiçbir gencimiz bataklığa savrulmasın. Hiçbir gencimizi zehirlemesinler. Bu uğurda mücadele ederken görevi başında şehit oldu. Ekip arkadaşları, amirleri, kardeşleri hep beraber Kayserilileri bir kez daha söz veriyoruz. Ne pahasına olursa olsun hiçbir gencimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

        İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise "Bunun intikamını her torbacıdan, her uyuşturucu satısından alacağız. Bu ülkede bir İbrahim gider, binlerce İbrahim gelir bunun hesabını sorar. Bunu da hiçbir zaman unutmasınlar. Allah değerli ailesine huzurlu ve sağlıklı ömürler versin. Biz, büyük ve güçlü bir aileyiz biz bunun intikamını da alacağız" dedi.

        Şehit Birol'un cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Pınarbaşı ilçesine gönderildi.

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