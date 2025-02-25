Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru için tören (2)

Kayseri'de, uyuşturucu operasyonu sırasında kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru İbrahim Birol'un cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Pınarbaşı ilçesi Tokmak Mahallesi'ne götürüldü. Şehit Birol için burada cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehit Birol, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın Tokmak Mahallesi Camisi'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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