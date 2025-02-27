Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Kayak Merkezi'nde eksi 10 derecede sıcak havuza giriyorlar

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler, eksi 10 derecede havuza giriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:37 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Kayak Merkezi'nde eksi 10 derecede sıcak havuza giriyorlar
        ABONE OL

        TÜRKİYE’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı turistler, eksi 10 derecede havuza giriyor. Erciyes manzarası eşliğinde 33 derecelik suya giren Anıl Aydoğdu, “Soğuk havada dağ manzaralı bir havuza girmek istedik. İlginç bir deneyim oldu. Burada soğuğu hiç hissetmiyoruz” dedi.

        Kayseri'de 2 bin 200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde, kayak ve snowboard keyfi yaşıyor. Hava sıcaklığının gündüz eksi 10 dereceleri gördüğü merkezde bulunan bir otelin balkonunda yer alan havuzda tatilciler, Erciyes manzarası eşliğinde sıcak suya giriyor. ‘Sonsuzluk havuzu’ adı verilen ve 33 derecelik su sıcaklığı ile hem soğuk hem de sıcak havayı aynı anda yaşama deneyimi sunan havuz, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

        ‘SOĞUĞU HİÇ HİSETMİYORUZ’

        Tatil için Nevşehir’den geldiğini söyleyen Anıl Aydoğdu, “Arkadaşlarımızla dağ manzaralı sonsuzluk havuzuna girmek istedik. Ortam oldukça sıcak. Gayet keyifli bir gün geçiriyoruz. Normalde bizim burada donmamız gerekiyor. Ama inanın soğuğu hiç hissetmiyoruz. Gelecek herkese tavsiye ederim. İlk defa geliyorum. Harika ve ilginç bir deneyim oldu" diye konuştu.

        'HEM SICAK HEM DE SOĞUK HAVAYI AYNI ANDA DENEYİMLİYORLAR'

        Kayak merkezindeki bir otelin misafir ilişkileri yetkilisi Maryam Pargoshati ise "Erciyes’te tek olan sonsuzluk havuzumuz mevcut. Sonsuzluk havuzunda misafirlerimiz dışarıda eksi 10 derece olan havada 33 derece sıcak suda yüzebiliyorlar ve Erciyes’in eşsiz manzarasının keyfini çıkarıp hem soğuk hem de sıcak havayı aynı anda deneyimliyorlar. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Dışarıda çok soğuk bir hava olmasına rağmen sıcak havuzda dinlenip bu güzel manzarayı izleyebiliyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Onlar için de inanılmaz bir anı olmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Yolda karşılaştığı eski sevgilisini, annesini ve kız kardeşini bıçakladı
        Yolda karşılaştığı eski sevgilisini, annesini ve kız kardeşini bıçakladı
        Kayseri'de eski kız arkadaşı ve kızın kardeşi ile annesini bıçaklayan şüphe...
        Kayseri'de eski kız arkadaşı ve kızın kardeşi ile annesini bıçaklayan şüphe...
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de 18 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...
        Kayseri'de 18 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...
        Kayseri'de umumi tuvaletin plastik musluklarını yakan 2 kişi yakalandı
        Kayseri'de umumi tuvaletin plastik musluklarını yakan 2 kişi yakalandı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ihalelere ilişkin açıklama
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ihalelere ilişkin açıklama