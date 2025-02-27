Erciyes Kayak Merkezi'nde eksi 10 derecede sıcak havuza giriyorlar

TÜRKİYE’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı turistler, eksi 10 derecede havuza giriyor. Erciyes manzarası eşliğinde 33 derecelik suya giren Anıl Aydoğdu, “Soğuk havada dağ manzaralı bir havuza girmek istedik. İlginç bir deneyim oldu. Burada soğuğu hiç hissetmiyoruz” dedi.

Kayseri'de 2 bin 200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde, kayak ve snowboard keyfi yaşıyor. Hava sıcaklığının gündüz eksi 10 dereceleri gördüğü merkezde bulunan bir otelin balkonunda yer alan havuzda tatilciler, Erciyes manzarası eşliğinde sıcak suya giriyor. ‘Sonsuzluk havuzu’ adı verilen ve 33 derecelik su sıcaklığı ile hem soğuk hem de sıcak havayı aynı anda yaşama deneyimi sunan havuz, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

‘SOĞUĞU HİÇ HİSETMİYORUZ’

Tatil için Nevşehir’den geldiğini söyleyen Anıl Aydoğdu, “Arkadaşlarımızla dağ manzaralı sonsuzluk havuzuna girmek istedik. Ortam oldukça sıcak. Gayet keyifli bir gün geçiriyoruz. Normalde bizim burada donmamız gerekiyor. Ama inanın soğuğu hiç hissetmiyoruz. Gelecek herkese tavsiye ederim. İlk defa geliyorum. Harika ve ilginç bir deneyim oldu" diye konuştu.

'HEM SICAK HEM DE SOĞUK HAVAYI AYNI ANDA DENEYİMLİYORLAR'

Kayak merkezindeki bir otelin misafir ilişkileri yetkilisi Maryam Pargoshati ise "Erciyes’te tek olan sonsuzluk havuzumuz mevcut. Sonsuzluk havuzunda misafirlerimiz dışarıda eksi 10 derece olan havada 33 derece sıcak suda yüzebiliyorlar ve Erciyes’in eşsiz manzarasının keyfini çıkarıp hem soğuk hem de sıcak havayı aynı anda deneyimliyorlar. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Dışarıda çok soğuk bir hava olmasına rağmen sıcak havuzda dinlenip bu güzel manzarayı izleyebiliyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Onlar için de inanılmaz bir anı olmuş oluyor” ifadelerini kullandı.