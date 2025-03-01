Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Drift atarak otomobilden ateş açtılar; o anlar kamerada, 2 gözaltı

        KAYSERİ'de otomobille drift atıp, tabancayla havaya ateş açan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Drift atarak otomobilden ateş açtılar; o anlar kamerada, 2 gözaltı
        ABONE OL

        KAYSERİ'de otomobille drift atıp, tabancayla havaya ateş açan A.Ç. (22) ile yanındaki H.B. (22), gözaltına alındı. Şüphelilerin ateş ettikleri anlar, kameraya yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Argıncık Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sosyal medyada 'Drift atan gri renkli araçtan ateş açıldığı' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; otomobil sürücüsünün A.Ç., yanındaki kişinin de H.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden H.B.'nin 17 suç kaydı olduğu tespit edildi. Aramada 1 adet de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sürücü A.Ç.'ye 49 bin 552 TL para cezası uygulandı. 2 şüpheli, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer yandan şüphelilerin drift atarak havaya ateş ettikleri anlar, kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Skandal tartışmanın yankıları
        Skandal tartışmanın yankıları
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Askerlik borçlanması avantajlı mıdır?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
        5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Uzaya biletleri hazır
        Uzaya biletleri hazır
        Oscar’ı kim kazanır?
        Oscar’ı kim kazanır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        'Kadınlarda idrar kaçırma, kalıcı olarak tedavi edilebilir'
        'Kadınlarda idrar kaçırma, kalıcı olarak tedavi edilebilir'
        Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli yakalandı
        TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji'den havacılık batarya hücresinin geliştirilmesi ve...
        TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji'den havacılık batarya hücresinin geliştirilmesi ve...
        Babasının zoruyla başladığı muaythaide şampiyon oldu
        Babasının zoruyla başladığı muaythaide şampiyon oldu
        Başkan Büyükkılıç'tan ramazan ayı mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan ramazan ayı mesajı