Drift atarak otomobilden ateş açtılar; o anlar kamerada, 2 gözaltı

KAYSERİ'de otomobille drift atıp, tabancayla havaya ateş açan A.Ç. (22) ile yanındaki H.B. (22), gözaltına alındı. Şüphelilerin ateş ettikleri anlar, kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Argıncık Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sosyal medyada 'Drift atan gri renkli araçtan ateş açıldığı' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; otomobil sürücüsünün A.Ç., yanındaki kişinin de H.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden H.B.'nin 17 suç kaydı olduğu tespit edildi. Aramada 1 adet de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sürücü A.Ç.'ye 49 bin 552 TL para cezası uygulandı. 2 şüpheli, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer yandan şüphelilerin drift atarak havaya ateş ettikleri anlar, kameraya yansıdı.