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        Annesinin evini ateşe veren sanığa 5 ay hapis

        KAYSERİ'de annesi T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:51 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:51
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        Annesinin evini ateşe veren sanığa 5 ay hapis
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        KAYSERİ'de annesi T.C.'nin evini ateşe verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Emin C. (20), 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 18 Mayıs'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Emin C., annesi T.C.'nin yaşadığı evdeki kanepeyi tutuşturup, yangın çıkardı. Alevlerin diğer odalara sıçrarken, ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin çalışmasıyla söndürüldü, şüpheli Emin C. ise gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheli hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Kasten yangın çıkarmaya teşebbüs etme' suçundan dava açıldı.

        Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Emin C. hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve yangını kendisinin çıkardığını söyleyen Emin C., "Ablam ve ağabeyimi itekleyerek evin dışına çıkardım. Kapıyı içerden kilitledim. Çakmak ile kanepeyi tutuşturdum. Yangın diğer odalara da sıçradı. Dumanlar yükselince evin kapısından çıktım. 'Ateşi söndürmeyin, söndürürseniz daha çok yakarım' dedim. Hırsımdan dolayı böyle bir olay gerçekleştirdim" dedi.

        Mahkeme hakimi, tutuksuz sanık Emin C.'yi, 'Kasten yangın çıkarmaya teşebbüs etme' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması ve duruşmalardaki tutum ve davranışları nedeniyle cezada hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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