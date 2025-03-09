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        Ekrem İmamoğlu: Partimin ve milletimizin cumhurbaşkanı adayı olmaya talibim (2)

        İKİNCİÖN SEÇİM BULUŞMASI KAYSERİ'DEİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim kapsamında, İzmir'deki programının ardından Kayseri'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 01:35 Güncelleme: 09.03.2025 - 01:40
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        Ekrem İmamoğlu: Partimin ve milletimizin cumhurbaşkanı adayı olmaya talibim (2)
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        İKİNCİÖN SEÇİM BULUŞMASI KAYSERİ’DE

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim kapsamında, İzmir'deki programının ardından Kayseri’ye geldi. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ön seçim buluşmasına CHP milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        ‘SİZE KENDİMİ EMANET ETMEYE GELDİM’

        Milletçe birlik ve kardeşliği kazanmanın peşinde olduklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Partimizin cumhurbaşkanı adayını böyle bir atmosferde hep birlikte belirliyoruz. 23 Mart'ta CHP tek yürek halinde iradesini ortaya koyduğunda Türkiye'de siyaset yeniden şekillenmeye başlayacak. Ben bu onurlu mücadelenin en çalışkan neferi olma iddiasıyla partimizin ve milletimizin cumhurbaşkanı adayı olmaya talibim. Kayseri'deyim, Anadolu'nun göbeğindeyim ve size kendimi emanet etmeye geldim. Hep beraber 23 Mart'ta bütün CHP'liler her koşulda ve şartta koşa koşa ön seçimde sandığa gidip oy kullanacak mıyız? Hep birlikte ayağa kalkacak mıyız? İktidar olacak mıyız? Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.

        ‘ÜLKE YÖNETİMİNDE GÖRMEK İSTİYOR’

        CHP’li belediyelerin yönetimine de değinen İmamoğlu, “İktidarın koltuğu altından kayıyor. Ekonomik, siyasi ve sosyal krizlerden yılmış milyonların gözü umudu artık sizlerde. Milletimiz, Cumhuriyet Halk Partililerin belediyelerinin gördüğü halkçı, icraatçı, adaletli, şeffaf yönetim anlayışını ülke yönetiminde de görmek istiyor. Artık daha rahat bir nefes almak istiyor. Belediyelerdeki bu anlayış artık ülke yönetiminde de hakim olsun istiyor. Onun için her birinizin bu isteği ve heyecanı görmesi şart. Her birinizin büyük sorumluluk alması şart” dedi.

        ‘DEMOKRASİ DEVRİMİNE İMZA ATMAYA HAZIR MISINIZ?’

        Kendisini destekleyenlere de teşekkür eden İmamoğlu, “Grubumuza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Dar kadroların iradesi ile şekillenen siyasete meydana okumaktır bu. Biz, cumhuriyetçiyiz, demokratız. Bizim anlayışımıza göre nasıl ki; vatandaşlar ülkenin sahibi. Üyeler de partinin sahibidir. Onlar ne derse o olur. Onun için bir demokrasi devrimine imza atmaya hazır mısınız? Sorumluluğumuz çok büyük. Biz, kendilerini Cumhuriyet’in ve özellikle devletin düştüğü bu ortamda ne yazık ki kurumları çürüyen, ilişkilerin yozlaştığı bu ortamda kendini devletin sahibi görüp devlete itaat bekleyenlere benzemeyiz, bizim anlayışımıza göre millet devletin efendisidir” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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