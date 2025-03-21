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        Gazeteci Oktay Ensari hayatını kaybetti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:00 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:05
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        Gazeteci Oktay Ensari hayatını kaybetti (2)
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        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Demirören Haber Ajansı'nın

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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