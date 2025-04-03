Kayseri'de kadını darbeden 3 kişi yakalandı
KAYSERİ'de G.
KAYSERİ'de G.K. (25) isimli kadına cinsel tacizde bulunup, darbettiği tespit edilen G.G. (37), G.T. (34) ve S.K. (32), polis tarafından yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesi'nde meydana geldi. G.K. isimli kadının, yolda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerinin ardından kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda operasyon yapıldı. Bu kapsamda G.K.'ye 'cinsel saldırı' ve 'darp' olayını gerçekleştirdiği tespit edilen hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G., 14 suç kaydı bulunan G.T. ve 3 suç kaydı bulunan S.K. saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'cinsel saldırı' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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