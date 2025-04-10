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        Küçükbaşlarına ot toplamak için evden çıktı, dağlık alanda ölü bulundu

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde küçükbaşlarına ot toplamak için evinden çıkan İsmail Çelikkanat (65), yaklaşık 5 saat sonra dağlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 01:20 Güncelleme: 10.04.2025 - 01:25
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        Küçükbaşlarına ot toplamak için evden çıktı, dağlık alanda ölü bulundu
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        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde küçükbaşlarına ot toplamak için evinden çıkan İsmail Çelikkanat (65), yaklaşık 5 saat sonra dağlık alanda ölü bulundu.

        Yahyalı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan İsmail Çelikkanat, saat 16.00 sıralarında küçükbaşlarına ot toplamak için evinden çıktı. Uzun süre eve dönmeyen Çelikkanat'tan haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışması başlattı. Çelikkanat, saat 21.00 sıralarında evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelikkanat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Çelikkanat'ın cenazesi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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