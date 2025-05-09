Kayseri'de babasını öldüren şüpheli tutuklandı

KAYSERİ'demiras meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada babası Mahmut Reyhan'ı (83) öldüren Ertuğrul Reyhan (58) tutuklandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak'ta meydana geldi. Mahmut Reyhan ile oğlu Ertuğrul Reyhan arasında iddiaya göre miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Mahmut Reyhan, oğlu Ertuğrul tarafından bıçaklandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut Reyhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mahmut Reyhan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ertuğrul Reyhan, polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından Ertuğrul Reyhan tutuklandı. Diğer yandan Mahmut Reyhan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Mahmut Reyhan, bugün öğle vakti Bünyan ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.