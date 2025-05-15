Kayseri'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi; 16 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tomarza ilçesi Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Ü.C. idaresindeki 38 ABK 309 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 15 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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