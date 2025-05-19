Köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı

Millet bahçesine bugün saat 15.30 sıralarında ailesiyle birlikte gelen Metehan D., K.B.'ye ait ağaca bağlı köpeği gördü. Köpeğin yanına yaklaşan Metehan D., hayvan tarafından boynundan ısırıldı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metehan D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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