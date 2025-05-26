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        Kayseri'de sağanak; binanın çatısına yıldırım düştü, araçlar zarar gördü

        KAYSERİ'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 14 katlı binanın çatısına yıldırım düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 22:10 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:15
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        Kayseri'de sağanak; binanın çatısına yıldırım düştü, araçlar zarar gördü
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        KAYSERİ'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 14 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Çatıdan kopan parçalar, araçlara zarar verdi. Ayrıca, bir caminin minaresine yıldırımın düştüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kent genelinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle kentte bazı noktalara yıldırım düştü. Yeniköy Mahallesi Zeren Sokakta bulunan 14 katlı binanın çatısına düşen yıldırım, hasara neden oldu. Çatıdan kopan parçalar nedeniyle, park halindeki araçlar zarar gördü. Ayrıca bir parktaki ağacın parçası, yıldırım nedeniyle koptu. Binanın altında tütün dükkanı işleten Ayhan Yıldırım, "İçeride oturuyordum. Bir ses, gürültü oldu. Molozlar yukarıdan aşağıya düştü. O anda dükkana saklandık. Korkudan kaçtık. Ondan sonra çıktık ve ortalık gördüğünüz gibi. 2- 3 tane araçta zarar var. Yıldırım düşünce elektrikler kesildi" dedi.

        Diğer yandan, kentteki bir caminin minaresine yıldırımın düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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