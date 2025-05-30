Sultan Sazlığı'nda yürüyüş yolu çalışmaları tamamlandı

TÜRKİYE'nin önemli sulak alanlarından olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen 600 metrelik yürüyüş yolunun çalışmaları tamamlandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı sınırlarında bulunan ve 2006'da 'milli park' ilan edilen Sultan Sazlığı, son yılların en kurak dönemini yaşıyor. 24 bin 357 hektarlık alana sahip, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden Sultan Sazlığı, 301 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla doğaseverler için cazip bir destinasyon haline gelen sazlıkta, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 600 metrelik yürüyüş yolunun yeniden inşası tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, "Zenginlikler şehri, doğa ve tarih değerleri ile adeta dolu olan Kayseri’mizin önemli tabiat varlığından birisi olan Sultan Sazlığımız her geçen gün daha fazla tanınarak ilgi görüyor. Bizler de bu değerimize sahip çıkmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Sultan Sazlığı’nın içerisinden geçen turistik ahşap yürüyüş yolumuzun 600 metrelik kısmını kısa zamanda, günler içerisinde yeniledik. Yolun onarımlarını da gerçekleştirdik. Turistlerimize, turizme ve şehrimize hayırlı olsun, bereket getirsin" dedi.