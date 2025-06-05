Kayseri'de arife günü şehitlik ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

KAYSERİ’de Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti. Şehit Muhabere Er Ahmet Eraslan’ın babası Ali Eraslan, "O bizim elimizi öpmeye gelemiyor, biz onun yüzünü öpmeye geliyoruz. 18 yaşında gitti, bir daha da dönmedi. 6 aylık askerdi" dedi.

Kartal Şehitliği'ne şehit aileleri ve vatandaşlar, arife günü dolasıyla ziyarette bulundu. Şehit aileleri Kuran-ı Kerim ve dualar eşliğinde şehitlerini andı. Mezarlara su dökerek temizliğini yapan aileler, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Erzurum'un Aşkale ilçesinde askerlik görevini yaptığı sırada 2002 yılında iş kazası sonucu şehit olan, Muhabere Er Ahmet Eraslan’ın babası Ali Eraslan da oğlunun kabrine geldi. Ali Eraslan, "Bayramlarda perşembe veya cuma günleri geliyoruz, ziyaretini ediyoruz. Yarın da Kurban Bayramı olduğu için, evladıma mutlaka geliyoruz, hanımımı da kaybettim. Birazdan oraya da gideceğiz. Geldik gidiyoruz işte. O bizim elimizi öpmeye gelemiyor, biz onun yüzünü öpmeye geliyoruz. Bizimki görev şehidi Erzurum Aşkale’de oldu. 18 yaşında gitti, bir daha da dönmedi. 6 aylık askerdi" diye konuştu.