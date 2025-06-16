Kampanyası tamamlanan SMA'lı Muhammed için valilik önünde kutlama

KAYSERİ'de, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olarak dünyaya gelen ve 6 ay sonra teşhis konulan 2,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Aktaş'ın Dubai'de tedavi görmesi için istenen 1 milyon 820 bin dolar, valilik onayla kampanyayla toplandı. Muhammed Yusuf'un annesi Neriman ve babası Bülent Aktaş, 18 ay sonra tamamlanan kampanya sonrası valilik önünde kutlama programı düzenledi.

Kocasinan ilçesinde yaşayan 6 çocuklu Neriman ve Bülent Aktaş çifti, en küçük çocukları 2,5 yaşındaki Muhammed Yusuf'un solunum sıkıntısı çekmesi üzerine 9 günlükken hastaneye başvurdu. Muhammed'e yapılan tetkikler sonucu 6 ay sonra SMA Tip-1 hastalığı teşhisi konuldu. Dubai'deki hastaneyle görüşen çift, tedavi ücretinin 1 milyon 820 bin dolar olduğunu öğrendi. Bunun üzerine 18 ay önce valilik onaylı kampanya başlatıldı. Günlerini meydanda stant başında geçiren aile üyeleri, parayı toplamayı başardı.

Tedavi için Dubai’ye gidecek aile, sevinçlerini, valilik önünde yaptıkları kutlamayla paylaştı. Kutlamada, mavi-beyaz balonları gökyüzüne bırakan vatandaşlar, halay çekerek sevinçlerini gösterdi. Anne Neriman Aktaş, “18 aydır mücadele verdik. Mücadelemizin sonuna geldik çok şükür. Rabb’im yüzde 100’ü bizlere nasip etti. Allah’ın izniyle ilacımızı almaya gideceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok heyecanlıyım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.