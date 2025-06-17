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        Yengesini baltayla öldüren sanığın cezası, ağırlaştırılmış müebbete çıktı

        KAYSERİ'deyengesi Emine Topçu'yu (73) baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ali Rıza Topçu'ya (76), verilen 24 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:05
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        Yengesini baltayla öldüren sanığın cezası, ağırlaştırılmış müebbete çıktı
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        KAYSERİ'deyengesi Emine Topçu'yu (73) baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ali Rıza Topçu'ya (76), verilen 24 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. 'Haksız tahrik' indiriminin kaldırılmasını isteyen Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Ali Rıza Topçu'nun cezası, hiçbir indirim maddesi uygulanamadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çıktı.

        Olay, 14 Kasım 2022'de saat 11.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurarak öldürdü. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada rahatsızlanıp, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ali Rıza Topçu, işlemlerinin ardından tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; sanık Topçu hakkında 'Kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        'YENGEM ELİNE BIÇAK ALDI'

        Daha önceki duruşmada ağabeyinin hasta olduğunu söyleyen Topçu, "Ölmek üzereydi. Başında Kur'an okuyordum. Yengem, ağabeyim için 'bırak gebersin' dedi. Terbiyesiz kelimeler kullandı. Küfürler etti. Tartıştık. Eline bıçak aldı. Bu yüzden korktum. Ben de kendimi savunmak amacıyla elime nacak aldım. Başına denk geldi. Öldürmek için vurmadım" dedi.

        24 YIL HAPİS

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Temmuz 2023'te görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Topçu'yu, 'Kadını kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Ali Rıza Topçu hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

        İSTİNAF HUKUKA UYGUN BULDU

        Taraf avukatlarının itirazı sonrası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, dosyada inceleme yaptı. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksik olmadığını belirterek yapılan başvurunun esastan reddine karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

        YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ

        Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin hukuka uygun bulmasının ardından bu kez karar, taraf avukatları tarafından temyiz edilerek Yargıtay2a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası sanık Topçu'ya verilen cezada 'haksız tahrik' indirimi uygulandığı, söz konusu indirimin uygulanmaması gerektiği gerekçesiyle bozma kararı verdi ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

        YENİDEN YARGILANDI

        Yargıtay’ın bozma kararı sonrası Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Ali Rıza Topçu ile taraf avukatları, salonda hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen sanık Topçu, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, daha önce verilen hükmün kaldırılmasına karar vererek, sanık Ali Rıza Topçu'yu, 'Kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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