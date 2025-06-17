Yengesini baltayla öldüren sanığın cezası, ağırlaştırılmış müebbete çıktı

KAYSERİ'deyengesi Emine Topçu'yu (73) baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ali Rıza Topçu'ya (76), verilen 24 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. 'Haksız tahrik' indiriminin kaldırılmasını isteyen Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Ali Rıza Topçu'nun cezası, hiçbir indirim maddesi uygulanamadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çıktı.

Olay, 14 Kasım 2022'de saat 11.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurarak öldürdü. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada rahatsızlanıp, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ali Rıza Topçu, işlemlerinin ardından tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; sanık Topçu hakkında 'Kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

'YENGEM ELİNE BIÇAK ALDI' Daha önceki duruşmada ağabeyinin hasta olduğunu söyleyen Topçu, "Ölmek üzereydi. Başında Kur'an okuyordum. Yengem, ağabeyim için 'bırak gebersin' dedi. Terbiyesiz kelimeler kullandı. Küfürler etti. Tartıştık. Eline bıçak aldı. Bu yüzden korktum. Ben de kendimi savunmak amacıyla elime nacak aldım. Başına denk geldi. Öldürmek için vurmadım" dedi. 24 YIL HAPİS Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Temmuz 2023'te görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Topçu'yu, 'Kadını kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Ali Rıza Topçu hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı. İSTİNAF HUKUKA UYGUN BULDU Taraf avukatlarının itirazı sonrası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, dosyada inceleme yaptı. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksik olmadığını belirterek yapılan başvurunun esastan reddine karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.