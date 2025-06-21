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        YKS'ye geç kalan genç, gözyaşlarını tutamadı

        KAYSERİ'deÖlçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalınca içeriye alınmayan genç, gözyaşlarını tutamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:10
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        YKS'ye geç kalan genç, gözyaşlarını tutamadı
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        KAYSERİ'deÖlçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalınca içeriye alınmayan genç, gözyaşlarını tutamadı.

        YKS'nin saat 10.15'te başlayan birinci oturumu TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi. Okulların dışında aileleriyle vedalaşan öğrenciler, sınava girdi. Sınava son giriş saati olan 10.00'da kapılar kapatıldı. Kocasinan ilçesindeki Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TYT’ye girecek bir genç, sınava geç kaldı. İçeri alınmayan genç, elindeki suyu yere fırlatarak, gözyaşlarını tutamadı. Çevredekiler genci ve ailesini teselli etmeye çalıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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