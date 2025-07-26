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        11'inci Cumhurbaşkanı Gül: Dünyada çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Dünya 2000'li yıllardan sonra 10 senelik bir istikrar dönemi yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 00:24 Güncelleme: 26.07.2025 - 00:25
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        11'inci Cumhurbaşkanı Gül: Dünyada çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz
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        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Dünya 2000’li yıllardan sonra 10 senelik bir istikrar dönemi yaşadı. Ama son yıllarda hiç görülmediği kadar kırılgan, görülmediği kadar kural tanımaz, görülmediği kadar uluslararası kuruluşların çöktüğü, sistemin çöktüğü çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz” dedi.

        11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi adını taşıyan üniversitenin mezuniyet töreni için memleketi Kayseri'ye geldi. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen ve bu yıl 8'incisi düzenlenen 2025 yılı mezuniyet törenine Gül’ün yanı sıra Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Abdullah Gül, ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, üniversitenin Anadolu'da kaliteli eğitim veren bir üniversite olarak dikkat çektiğini söyledi.

        ‘HER ŞEY ÇOK HIZLI GELİŞİYOR’

        Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Gül, “Bundan sonra yeni yol haritanız ne olması gerekiyor buna bakmanız gerekiyor. Çünkü her şey o kadar hızlı değişiyor ki; her şey o kadar çok farklılaşıyor ki; siyaset aynı şekilde, ülkelerin yönetimi aynı şekilde, devlet adamlarının anlayışları aynı şekilde her şey çok hızlı değişiyor. Teknoloji ise hepimizin bildiği gibi inanılmaz bir şekilde gelişiyor. Teknolojinin gelişmesi bir taraftan dünyayı çok küçültürken, bir taraftan da yeni ufuklar açıyor. Dünyanın dört bir köşesinde ne olup bittiğini her gün akşam evimizden takip eder, seyreder hale geliyoruz” dedi.

        ‘FİLİSTİN’DE BÜYÜK BİR SOYKIRIM YAPILIYOR’

        Dünyada yaşanan gelişmelere de vurgu yapan Abdullah Gül, “Dünya 2000 yılından sonra 10 senelik bir istikrar dönemi yaşadı. Ama son yıllarda hiç görülmediği kadar kırılgan, görülmediği kadar kural tanımaz, görülmediği kadar uluslararası kuruluşların çöktüğü, sistemin çöktüğü çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Bir tarafta Ukrayna- Rusya Savaşı devam edip şehirler bombalanırken diğer tarafta inanılmaz şekilde insanlığın ileride utanacağı büyük bir soykırım Filistin’de yapılıyor. Filistin’de artık bombalarla insanlar öldürülmüyor. Bu devam ediyor da ama buna ilave kadınlar çocuklar yaşlı insanlar bir parça ekmek için bir yudum su için ölüyorlar. Üzülerek ifade ediyorum ki; bu konu Türk basınında İngiltere ve ABD medyasındaki kadar yer almıyor. Bu ülkelerde çok sayıda gazete her gün Filistin'deki çocukların nasıl bir deri bir kemik kaldıklarını, İsrail'in nasıl bir soykırım işlediğini manşetlerine taşıyorlar” diye konuştu.

        ‘İYİ İNSANLAR OLUN’

        Öğrencilere erdemli davranışları olan insanlar olmaları tavsiyesinde de bulunan Gül, “Diplomanızı aldınız hayırlı olsun. Ama diploma her şey değil. Diplomanın kıymetli olabilmesi, değerli olabilmesi için her şeyden önce o diplomayı taşıyanların iyi insan olması lazım. Erdemli insan olmanız lazım ki taşıdığınız diploma daha da kıymetli hale gelsin. Buna özellikle özen gösterin. Çalıştığınız yerde, bulunduğunuz çevrede eğer erdemli davranışları olan insanlarsanız hemen fark edilirsiniz. Yoksa sıradan insanlar haline gelirsiniz. Unutmayın ki; erdemli insanların topluluğu nerede varsa o topluma büyük değer katar. Erdemli insanlar üniversitede olur, üniversite iyi olur. Şehir yönetirler, şehir iyi olur. Ülkeleri yönetirler, ülkeler iyi olur. İş yerlerini, fabrikaları yönetirler oralar başarılı olur. Dolayısıyla bu hayat boyu, sizin hep kafanızda olmalı. İyi aile olabilmek için de vatana, millete, ailenize faydalı olabilmeniz için de iyi insan olmak her şeyden önce gelir” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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