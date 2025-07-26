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        Kuraklığa bağlı orman yangınlarında 'artış' tehlikesi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi'nden Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 13:03 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:10
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        Kuraklığa bağlı orman yangınlarında 'artış' tehlikesi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Türkiye’de daha önce görülmeyen bazı bölgelerde sık ve büyük zarara yol açabilecek orman yangını riskinin arttığını söyleyerek, “Ülkemizde, Batı Karadeniz, İç Karadeniz ve Marmara’nın güneyi dahil olmak üzere yangınların daha önce sık görülmediği bölgelerde de maalesef önümüzdeki yıllarda çok daha sık ve şiddetli tahripkar yangınları da görebiliriz” dedi.

        KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, yüksek sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Türkiye’de daha önce görülmeyen bazı bölgelerde sık ve büyük zarara yol açabilecek orman yangını riskinin arttığını söyledi. Prof. Dr. Bilgili, “Özellikle uzun dönemli kuraklıklar sonrasında hava hallerinde olağan dışılıkların artması ile birlikte maalesef yangınların daha önce görülmediği yerlerde de çok sık ve şiddetli orman yangınlarını bekliyoruz. Ülkemizde, Batı Karadeniz, İç Karadeniz Bölgesi ve Marmara’nın güneyi dahil olmak üzere yangınların daha önce sık görülmediği bölgelerde de maalesef önümüzdeki yıllarda çok daha sık ve şiddetli tahripkar yangınları da görebiliriz” dedi.

        ‘ORMANCILIK FAALİYETLERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ’

        Yangınlara neden olan etkenleri de sıralayan Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, “Yangınların çıkabilmesi için temel sebep yanıcı maddelerdir. Tabi, diğer çevresel faktörleri de unutmamak gerekir. Hava hallerindeki değişiklikler ve topografik özellikler yangın faktörünün etkileyen en önemli etkenlerdir. Yanıcı maddelerdeki nemin çok düşük olması yangınların çıkmasını ve bu yangınların tahripkar derecede olmasını beraberinde getirmektedir. Beklenen iklim değişikliği süreçleri cerayan ederse bu yangınları daha sık Doğu Karadeniz bölgesinde de görebiliriz. Özellikle kış aylarında görülen Doğu Karadeniz yangınlarını yaz aylarında da görebilme ihtimali de maalesef artmaktadır. Orman Genel Müdürlüğünün yapacağı şeyler vardır. Bunlar büyük oranda gerçekleştiriliyor. Ama bunun yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle yanıcı madde düzenlemeleri ile ilgili yangın öncesi planlamaların yerli yerinde zamanında ve etkin bir şekilde tamamlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu noktada özellikle yanıcı maddelerini azaltılması ve sürekliliğini kırılması gerekir. Yapılacak olan ormancılık faaliyetlerinin bu yönde yangınları da dikkate alacak şekilde tekrardan gözden geçirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

        ‘YANGINLARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ’

        Orman yangınlarının depremler gibi ülke gerçeklerinden biri olduğunu da belirten Bilgili şöyle konuştu:

        “Ormandaki yol ağının tam olması yangınlara karşı bizim elimizi güçlendiren bir faktördür. Ancak, her yerde yol olmasına da gerek yoktur. Yol olması özellikle çok büyük yangınlarda avantaj sağlasa da yangınlarla başarılı şekilde mücadeleyi garanti etmez. Onun için özellikle yanıcı maddelerle birlikte tüm planlamaların eş güdümlü yapılması büyük önem arz etmektedir. Orman yangınları şakaya gelmeyen bir vakadır. Maalesef bazı zamanlarda beklenilmeyen zamanlarda beklenilmeyen şekilde yangının davranması durumunda can ve mal kayıpları olmaktadır. Bu konuda yapabileceğimiz birçok şey var. Bununla ilgili yangınla mücadele stratejimizi tekrardan gözden geçirmemiz gerekiyor. Yangına ne zaman, kiminle, nasıl, hangi aletlerle müdahale edeceğimizi, daha yangına varmadan planlayıp ona göre müdahale planımızı belirlememiz gerekiyor. Yangın içine girdikten sonra yapılabilecek çok fazla bir şey olmuyor. Bazı yangınlar var ki bu yangınların kontrol altına alınamayacağını bilmemiz gerekiyor. Yangın, tıpkı depremler gibi ülkemizin bir gerçeğidir. Bunu kabul etmek durumundayız. Ancak, bundan sonra yangınla mücadeleyi konuşabiliriz. Yangın öncesi hazırlıklı olmazsak mücadelemiz çok başarılı olmayacaktır.”

        'BASİT TEMİZLİKLER YANGININ ZARARLARINI DA ORTADAN KALDIRMAK MÜMKÜN'

        Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Bilgili, “Devletin yapması gereken hususlar olduğu gibi vatandaşların da üzerine düşen görevler vardır. Bunların en başında bahçelerde yapılabilecek çok basit temizlikler vardır. Bu basit temizliklerle yanabilecek zeytinliklerin büyük kısmının korunabileceğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde orman içindeki ahırların da temizliği ile yangının vereceği zararları büyük ölçüde ortadan kaldırmak mümkündür. Yetişmiş eleman da yangınlarla mücadele de en büyük etkendir. Personel politikalarının tekrardan gözden geçirilmesi rotasyonların ortadan kaldırılması yangınla mücadelede yetişmiş eleman ihtiyacını sağlayacağından yangınlarla mücadele de başarımızı büyük oranda sağlayacaktır” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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