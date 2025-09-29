Kayseri'de otomobilin çarpan yaya öldü
KAYSERİ’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Osman B. (81), hayatını kaybetti.
Kaza, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana geldi. M.K. yönetimindeki 38 RV 843 plakalı otomobil, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Osman B.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Osman B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Osman B.’nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
