        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 21:31 Güncelleme: 29.09.2025 - 21:44
        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        M.K. idaresindeki 38 RV 843 plakalı otomobil, Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan O.B'ye (81) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemede, O.B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

