Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, taksi ve durakları denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki taksi ve duraklarda denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde, araç izin belgesi, sürücü izin belgesi, emniyet kemeri ve araç temizliğine yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Komiseri Mustafa Koçak, şehrin genelinde ticari denetim ve kontrollerin yapılacağını ifade etti.

Kayseri Havalimanı Taksi İşletmesi Kooperatifi Başkanı Necmettin Karaoğlan da zabıta ekiplerinin yaptığı denetim ve kontrollerden memnun olduklarını belirtti.

Öte yandan denetimlerde, sürücülere taksimetre kullanımı, engelli ve yaşlılara yardımcı olma ile yolculara nezaketli davranma konularında uyarılar yapıldı.