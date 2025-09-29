Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, taksi ve durakları denetledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki taksi ve duraklarda denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:33 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, taksi ve durakları denetledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki taksi ve duraklarda denetim yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde, araç izin belgesi, sürücü izin belgesi, emniyet kemeri ve araç temizliğine yönelik kontroller gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Komiseri Mustafa Koçak, şehrin genelinde ticari denetim ve kontrollerin yapılacağını ifade etti.

        Kayseri Havalimanı Taksi İşletmesi Kooperatifi Başkanı Necmettin Karaoğlan da zabıta ekiplerinin yaptığı denetim ve kontrollerden memnun olduklarını belirtti.

        Öte yandan denetimlerde, sürücülere taksimetre kullanımı, engelli ve yaşlılara yardımcı olma ile yolculara nezaketli davranma konularında uyarılar yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Kayısı bahçesine enerji üretimi ve verimi artırma hedefiyle güneş panelleri...
        Kayısı bahçesine enerji üretimi ve verimi artırma hedefiyle güneş panelleri...
        Başkan Büyükkılıç'tan Seul Büyükelçisi Tamer'e ziyaret
        Başkan Büyükkılıç'tan Seul Büyükelçisi Tamer'e ziyaret
        Erciyes Kayak Merkezi'nde kurtarma ekipleri tatbikatlarla yeni sezona hazır...
        Erciyes Kayak Merkezi'nde kurtarma ekipleri tatbikatlarla yeni sezona hazır...
        Kayseri'de 111 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 111 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de terör operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 17 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 17 zanlı yakalandı