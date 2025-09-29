Başkan Büyükkılıç'tan Seul Büyükelçisi Tamer'e ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Güney Kore'de Seul Büyükelçisi Salih Murat Tamer’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaretler için gittiği Güney Kore'de, Seul Büyükelçisi Tamer'le bir araya geldi.

Ziyarette, Kayseri’nin kültürel ve turistik değerleri tanıtıldı.

Büyükkılıç, "Erciyes başta olmak üzere şehrimizin turizm potansiyelini anlattık. Dostluk, işbirliği ve karşılıklı anlayışın gelişmesine katkı sunan bu temasların hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, misafirperverliği için teşekkür ettiği Tamer’e, Kayserispor forması ve Erciyes Dağı'nı tanıtan kitap hediye etti.

Ziyarette, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bulundu.