        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 111 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 111 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:29
        Kayseri'de 111 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 111 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kentte arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan 111 firari yakalandı.

        Hükümlülerden 81'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adli para cezasını ödeyen 30 kişi ise serbest bırakıldı.

        Öte yandan yoklama kaçağı 48 kişi hakkında tebligat düzenlendi.

