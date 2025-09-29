Erciyes Kayak Merkezi'nde kurtarma ekipleri tatbikatlarla yeni sezona hazırlanıyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Kayak Merkezi'nde kurtarma ekipleri, yaklaşan kayak sezonu öncesi yaşanabilecek muhtemel olaylara karşı tatbikatlarını sürdürüyor.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes, yeni sezona çok yönlü çalışmalarla hazırlanıyor.

Arama kurtarma, jandarma ve itfaiye ekipleri, her an göreve çıkacak şekilde eğitimlerine devam ediyor.

Ekipler, teleferikte mahsur kalma, kaybolma, kayak yaparken yaralanma ve yangın gibi vakalara kısa sürede müdahale için 7 gün 24 saat teyakkuzda bulunuyor.

Kazalara ve olumsuzluklara hızlı şekilde müdahale eden ekipler, yaptıkları tatbikatlarla da eksikliklerini gideriyor.

- "Bizim her sene gelenekselleşmiş tatbikatlarımız vardır"

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, kayak merkezinde yaşanacak en küçük aksiliklere karşı önlem aldıklarını söyledi.

Bir tesisin güvenliğinin sadece bakım ve onarım çalışmalarıyla olmadığını belirten Elcuman, birçok kurum ve kuruluşla birlikte hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Ekiplerin herhangi bir durumda hazır olup olmadıklarını ölçmeleri gerektiğini anlatan Elcuman, "İşte biz bu kapsamda mekanik tesislerimizi, pistlerimizi, güvenliği sağlıyoruz. Çeşitli bakım onarım çalışmaları yapıyoruz ama aynı zamanda tatbikat da yapıyoruz. Bizim her sene gelenekselleşmiş tatbikatlarımız vardır. Mahsur kalma durumunda misafirlerimizi en kısa ve en güvenli şekilde nasıl mekanik tesislerimizden hızlıca güvenli bölgeye aktaracağımızla ilgili tatbikatlarımız oluyor." diye konuştu.

Elcuman, her yıl Erciyes'te arama ve kurtarma faaliyetleri ile mekanik tesislerden kurtarma faaliyetlerinin düzenli şekilde yapıldığını dile getirdi.

- "Olası bir olayda çok hızlı şekilde müdahale ediyoruz"

Zaman zaman farklı yerlerde üzücü olayların yaşandığına dikkati çeken Elcuman, şunları kaydetti:

"Allah esirgesin, biliyorsunuz bir yangın olayı yaşadık. Allah bir daha göstermesin memleketimize. Erciyes, kış turizminde bünyesinde itfaiye müfrezesi barındıran tek dağ. Şimdi yeni araçlarla bunu daha da güçlendiriyoruz. Allah esirgesin olası bir olayda çok hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Burada AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri var. Yine Sağlık Bakanlığımızın sağlık merkezi var. Onlar olay yaşandığında müdahaleyi yapıyor. Bu hizmetler ücretsiz. Olası bir kazada, herhangi bir yaralanmada derhal bizim arkadaşlarımız intikal ediyor. Güvenli bir şekilde yaralılarımızı önce sağlık ocağımıza, oradan da gerektiği takdirde şehirdeki tam donanımlı hastanelerimize iletiyorlar. Çok şükür Erciyes İtfaiyesi, sağlık ekipleri, Erciyes AŞ ekibi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin donanımlı ekibi hizmet vermeye devam ediyor."