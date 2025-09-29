Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 17 zanlı yakalandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 29.09.2025 - 10:23 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:23
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 17 zanlı yakalandı
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 17 şüpheli ile aranan 29 kişiyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 21 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca şarjörü, 179 elektrikli eşya, 1 altın arama dedektörü, 1105 tarihi obje, 51 şişe sahte alkol, alkol yapımında kullanılan 855 aroma, 180 alkol bandrolü, 1798 paket kaçak sigara, 28 elektronik sigara, 1136 puro, 65 adet cinsel içerikli ilaç, 925 kaçak emtia, 350 kilogram tütün, 110 bin boş makaron, 160 bin dolu makaron ve 2 sigara dolum makinası ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

