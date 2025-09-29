Kayısı bahçesine enerji üretimi ve verimi artırma hedefiyle güneş panelleri kuruldu

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) tarım arazisindeki kayısı ağaçlarının üzerine kurulan açılır kapanır güneş enerjisi panelleriyle enerji sağlanırken meyve veriminde de artış hedefleniyor.

ERÜ'nün yöneticisi olduğu TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı tarafından desteklenen "Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu" kapsamında 55 proje yürütülüyor.

Bu kapsamda ERÜ ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜNAM) işbirliğindeki "Tarımda Yeşil Dönüşüm için Güneş Enerjisi Projesi" ile ERÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (ERÜTAM) tarım alanının 330 metrekaresine güneş enerjisi panelleri yerleştirildi ve enerji üretimine başlandı.

Proje yöneticisi Doç. Dr. Özhan Şimşek, AA muhabirine, arazideki kayısı ağaçlarının bir bölümünün üzerine güneş enerjisi panelleri yerleştirildiğini söyledi.

Kontrol alanında ise panel bulunmadığını ifade eden Şimşek, böylece hem yetişmiş meyve veren ağaçların verimliliğini hem de yeni dikilen fidanların gelişimini gözlemleyeceklerini belirtti.

Şimşek, güneş enerji sisteminin yaklaşık 33 kilovatlık bir kurulum gücüne sahip olduğunu, yıllık 46 bin kilovatın üzerinde enerji üretimi beklediklerini dile getirdi.

- "Standart güneş panellerinden farklı paneller kurmaya çalıştık"

Projenin amacının sadece enerji üretmek olmadığına dikkati çeken Şimşek, "Bu güneş enerjisi ile beraber bitkinin verim ve kalitesini iyileştirmeye çalışıyoruz. O yüzden standart güneş panellerinden farklı güneş panelleri kurmaya çalıştık, tarıma özel. Ağacın ihtiyacı olabilecek güneş enerjisini, doğal güneşi alabilmesi için çeşitli eğimlerle oluşturulmuş, aynı zamanda açılır kapanır sistemlerle oluşturulmuş modern bir tesis kazandırdık." diye konuştu.

Güneş enerjisinin yanı sıra toprağın nemini, tüm meteorolojik verileri, sulama sistemini kontrol edecek, anlık veri toplayan sensörlerin de deneme alanında faaliyete geçtiğini belirten Şimşek, 7 gün 24 saat bahçenin izlendiğini ve kontrol edilebildiğini, verilere göre gerekli işlemlerin yapıldığını anlattı.