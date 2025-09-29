Kayseri'de kadına şiddet uygulayan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan sanal devriyede, bir sosyal medya platformunda yer alan kadına yönelik şiddet içeren paylaşıma ilişkin gözaltına alınan G.B'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

